شكرا لمتابعة خبر عن المرور يعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة بالمملكة موزعة على المناطق والمحافظات.

وقال المرور عبر حسابه على منصة إكس أن منطقة الرياض تشمل مدرستَيْن، فيما تشمل الخفجي وحاضرة الدمام والحناكية وجازان وجدة والقنفذة مدرسة واحدة بكل منها.

وأوضح إنه على الراغبين من الشركات والمؤسسات في التقديم على المشروع التواصل عبر الإيميل الخاص بإدارة المرور – إدارة الرخص المرورية؛ ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.