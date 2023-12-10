الطائف.. مركز القلب يجري قسطرة تداخلية لتركيب صمام أورطي لمريضة ثمانينية

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في تجمع الطائف الصحي قسطرة تداخلية لمريضة بالعقد الثامن من العمر، كانت تعاني من داء السكري والتوتر الشرياني مع نوبات ضيق بالتنفس، وبالفحص السريري وبعد إجراء الموجات فوق الصوتيه تبين وجود تضيق شديد بالصمام الأورطي شديد التكلس.

وقد قرر الفريق الطبي أن التدخل الجراحي يعتبر عالي الخطورة لمثل هذه الحالات، فقد تم إجراء تركيب صمام أورطي عن طريق القسطرة التداخلية، استمرت ساعة ونصف, حيث تماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد، وخرجت للمنزل في حالة صحية جيدة، مع وضع برنامج متابعة ومراجعة بالعيادات.

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