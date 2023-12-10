"المرور": زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به مخالفة تستدعي الغرامة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذر المرور السعودي من أن الحمولة الزائدة بمركبات النقل الخفيف من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية، لافتاً إلى أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة مخالفة مرورية تستدعي الغرامة المالية.

وأوضح المرور في إنفوجراف نشره اليوم أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة مرورية غرامتها المالية بين 500 إلى 900 ريال.

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