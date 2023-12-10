"الصحة العالمية" تحذر من الأثر الكارثي للحرب في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم (الأحد)، من أثر كارثي على الصحة للحرب، التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال "جيبرييسوس" في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس": "إن تأثير النزاع على الصحة كارثي، وأفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة"، وفقاً لـ"رويترز".

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