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تراند اليوم : الخضيري يكشف عن مفاجأة بشأن الطبقة التي تتكون فوق الحليب الساخن بعد أن يبرد والمياه التي تطفو فوق الزبادي

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور فهد الخضيري عن مفاجأة بشأن الطبقة التي تتكون فوق الحليب الساخن بعد أن يبرد وكذلك المياه التي تطفو فوق الزبادي.

وقال الخضيري في تغريدة بحسابه في منصة إكس: ‏إذا سخّنت الحليب ثم تركته يبرد فهناك طبقة تتكوّن فوق الحليب بعد أن يبرد؛ هذا الطبقة صحية ومفيدة ومكوناتها بروتين عالي والكازين وأشياء صحية فلا تفرّط فيها واعطها لمن تحب لانها غنية بالمواد المفيدة، وفوائدها تعادل 5ml من الحليب العادي.

وتابع: مثلها طبقة الماء السائلة التي تتكون فوق الزبادي فلا تفرّط فيها ففيها مصل اللبن وتركيز فرائد الزبادي الغذائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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