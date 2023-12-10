شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إنقاذ حياة معتمر مصري من جلطة قلبية حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر مصري الجنسية، تعرض لجلطة حادة بعضلة القلب في أثناء أدائه مناسك العمرة.

وكان لسرعة التعامل واحترافية التكامل بين قطاعات التجمع الصحي دور بارز في انقاذ حياته.

قسطرة عاجلة لشرايين القلب

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان يشعر بألم مفاجئ وشديد في الصدر خلال أداء نسك العمرة، صاحبه إعياء عام، ليجري نقله الى مستشفى "أجياد" حيث تلقى الخدمات الصحية الأولية العاجلة، التي أظهرت وجود جلطة قلبية حادة استدعت نقله على الفور عبر خدمة الخط الساخن للجلطات القلبية الى مدينة الملك عبد الله الطبية.

وأجرى له الفريق الطبي بالمدينة الطبية على الفور عملية قسطرة عاجلة لشرايين القلب وفتح الشريان التاجي الرئيسي المتسبب في الجلطة، ووضع دعامة بسرعة قياسية، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وتماثل المريض للشفاء وهو في أتم الصحة والعافية.