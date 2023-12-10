شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. إصلاح تمدد شريان صدري لمريض أربعيني في 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إجراء تدخل جراحي عاجل، لإصلاح تمدد الشريان الأبهري الصدري، الذي استغرق 6 ساعات حتى تكلل بالنجاح.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض البالغ من العمر 48 عامًا، حضر إلى لمستشفى وهو يشكو ألمًا شديدًا في الصدر، مع ارتفاع مزمن في ضغط الدم.

وأجرى الفريق الطبي المعالج له الفحوصات الطبية، والتحاليل المخبرية اللازمة والتصوير بالأشعة، والتي بينت وجود تمدد في الشريان الأبهري الصدري.

تدخل طبي عاجل

وأشار التجمع إلى أن الأطباء وعلى ضوء نتائج الفحوصات، تدخلوا بشكل عاجل بإصلاح تمدد الشريان الأبهري الصدري للمريض، وتركيب دعامة عبر القسطرة، وتكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريض، وبعد المتابعة الطبية تمكن من مغادرة المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

ويبلغ مجموع الفحوصات المخبرية التي أجراها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال النصف الأول من عام 2023، 2889507 فحصوصات، جاءت موزعة على عدد من الأقسام داخل المختبر وبنك الدم.