اخبار السعوديه

حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر

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الأمن البيئي توضح عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة...

610b1b9511.jpg الرياض :
a598acb2dd.jpg26 جمادى الأولى 1445 هـ

فريق سعودي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

حصل فريق بحثي من جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة للملكية الفكرية، لابتكاره "طريقة لتحضير مواد تدخل في...

icon-byline.pngبريدة :دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

الأمن البيئي يضبط مواطنا لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

1.4 مليون جواز سفر سعودي إلكتروني خلال 2023

تواصل وزارة الداخلية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

تدشين "برنامج الأدوية الواعدة" لزيادة الخيارات العلاجية وتسريع دخولها للسوق السعودي

دشّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في مقر الهيئة بالرياض اليوم, برنامج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

تدريب الأطباء و استعراض الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العربي لجراحة الأوعية الدموية

استضاف تجمع الرياض الصحي الثاني المؤتمر السنوي للجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية في مدينة الملك فهد الطبية. استمر المؤتمر على...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.وستكون المدارس الجديدة موزعة كالتالي:-...

icon-byline.pngالرياض دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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