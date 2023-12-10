حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر

الأمن البيئي توضح عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ فريق سعودي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور حصل فريق بحثي من جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لابتكاره "طريقة لتحضير مواد تدخل في... بريدة :دوت الخليج بريدة :دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ الأمن البيئي يضبط مواطنا لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ 1.4 مليون جواز سفر سعودي إلكتروني خلال 2023 تواصل وزارة الداخلية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ تدشين "برنامج الأدوية الواعدة" لزيادة الخيارات العلاجية وتسريع دخولها للسوق السعودي دشّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في مقر الهيئة بالرياض اليوم, برنامج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ تدريب الأطباء و استعراض الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العربي لجراحة الأوعية الدموية استضاف تجمع الرياض الصحي الثاني المؤتمر السنوي للجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية في مدينة الملك فهد الطبية. استمر المؤتمر على... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في السعودية أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.وستكون المدارس الجديدة موزعة كالتالي:-... الرياض دوت الخليج الرياض دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ

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