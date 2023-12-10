منصة للزوار وحظر للألعاب في المحميات

تعتزم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وضع قواعد لترخيص الأنشطة في المحميات، ألزمت خلالها مقدم الخدمة بعدم العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية، أو إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الهيئة حول المحمية أو داخلها، بالإضافة إلى تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الحيوانات، وعدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، وتحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود، وسلامة الزوار والعاملين، فضلا عن إدخال البيانات الخاصة بالزوار في منصة «العرمة» والتأكد من مدى صحة تلك البيانات.

أنشطة سياحية

منحت الهيئة حق الإدارة المختصة، التفتيش على مواقع الترخيص على أن تكون مدة الترخيص 12 شهرا بحد أقصى، مقتصرة على ثلاثة أنشطة وهي: أنشطة بيئية، أنشطة سياحية بيئية، أنشطة اجتماعية، كما أنه يحق للهيئة في إصدار إنذارات كتابية لمقدم الخدمات، في حال عدم الالتزام بالقواعد، وفي حال تجاوز 3 إنذارات كتابية، للهيئة الحق في اتخاذ إجراءات بحقه تشمل إيقاف ممارسة النشاط لمدة محددة، أو عدم تجديد الترخيص، أو إلغاء الترخيص.

أنظمة بيئية

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، والذي يهدف إلى تنظيم ترخيص الأنشطة بالمحمية بما يضمن المُحافظة على استدامة الأنظمة البيئية والحياة الفطرية والغطاء النباتي.

شروط والتزامات الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة

عدم استحداث أي إنشاءات إلا بموافقة الهيئة

عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب الترخيص

إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على بيانات الترخيص

إبلاغ الجهات المعنية والهيئة عند وقوع أي حادثة

المحافظة على المرافق العامة والتجهيزات الخاصة بالنشاط

يكون تصميم المرافق وتشغيلها وصيانتها وفق المعايير البيئية

عدم العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية

عدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها

عدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.

تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الحيوانات.

عدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

السير بالمسارات المحددة للشاحنات والسيارات، على ألا تتجاوز السرعة (50-70)

توفير أدوات السلامة اللازمة

تحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود وسلامة الزوار والعاملين