إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة. وستكون المدارس الجديدة موزعة كالتالي: - مدرستان في مدينة الرياض - مدرسة في محافظة الخفجي - مدرسة في محافظة جدة - مدرسة في محافظة الحناكية - مدرسة في منطقة جازان - مدرسة في حاضرة الدمام - مدرسة في محافظة القنفذة ونوه المرور على الراغبين بالتقديم على هذا المشروع من الشركات والمؤسسات التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية، ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.



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