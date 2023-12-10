انت الان تتابع أمانة جدة تعلن عن بدء أعمال تطوير منطقة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 12:51 مساءً

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، عن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحمراء جنوب غرب المحافظة، وذلك من طريق فلسطين شمالًا وحتى شارع الأمانة جنوبًا، ومن طريق كورنيش الحمراء غربًا وحتى شارع الأندلس شرقًا. وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأعمال تشمل تطوير الأرصفة ومواقف السيارات، وإزالة جميع العوائق على ممرات المشاة والأرصفة، مع تحسين واجهات المباني بالتعاون مع مُلّاكها، وإزالة عناصر التشوه البصري والظواهر السلبية كافة. وأكدت الأمانة أن أعمال المشروع تجري وفق خطة محددة، حيث تم الانتهاء من منطقة سوق الجوالات على شارع فلسطين، ويجري العمل الآن في الجهة الغربية للشارع ذاته. وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين المظهر العام للحي، وتوفير بيئة سكنية وتجارية أكثر راحة وأمانًا، وتساهم في تعزيز جودة الحياة. وأعربت الأمانة عن شكرها لملاك وسكان الحي على تعاونهم والإسهام في نجاح أعمال التطوير، مقدمة اعتذارها عما قد ينتج عن هذه الأعمال من إزعاج خلال مرحلة تنفيذ التطويرات.

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