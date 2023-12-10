انت الان تتابع "أنهوا هذا الكابوس" .. مديرة برنامج الأغذية العالمي: النظام الإنساني في غزة ينهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين، اليوم (الأحد)، أن النظام الإنساني في قطاع غزة ينهار ولا يدخل القطاع سوى قدر يسير من الغذاء المطلوب.

وقالت سيندي مكين على منصة "إكس": "إن على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لإنهاء هذا الكابوس في غزة"، وفقاً لـ"فرانس برس".

كانت هذه تفاصيل خبر "أنهوا هذا الكابوس" .. مديرة برنامج الأغذية العالمي: النظام الإنساني في غزة ينهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.