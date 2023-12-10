"السديس" يدشن مبادرة تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال في المسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 1:30 مساءً

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمكتبه بالمسجد الحرام، وسط حضور القيادات الدينية بالرئاسة مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"؛ والتي تتضمن لقاءات إثرائية، ومحاضرات دينية؛ تعزيزية لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح الديني. وترافق المبادرة حملة توعوية عبر وسائل التواصل؛ تكرِّس مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح. وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية مبادرة: "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"، بهدف إظهار سماحة الدين الإسلامي، ومحاربة التطرف والانحراف -غلوًا وجفاءً- بما يحقق رسالة الحرمين الشريفين الدينية والحضارية؛ في إيصال رسالة الإسلام بمبادئه وقيمه المثلى، وفي طليعة تلكم القيم قيم الوسطية والاعتدال والتسامح. وقال رئيس الشؤون الدينية، خلال تدشينه المبادرة إن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وارتباطه تنظيميًا بالملك أوجد خصوصية وتعضيدًا لهذا الجهاز ودوره الديني التخصصي، وعالمية رسالة الحرمين الشريفين. وأردف بالقول إن رسالة الشؤون الدينية؛ تتركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة، وبث قيَمه وثوابته؛ المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وفي أنحاء المعمورة، وأن المبادرة تُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار البنَّاء؛ وذلك بعقد الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الوسطية والاعتدال؛ فكريًا وسلوكيًا ودينيًا، وهي جزء من رسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.

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