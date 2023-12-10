انت الان تتابع الطائف.. "التجمع" و"المديرية" يؤكّدان أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التحول الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 2:00 مساءً

زار الرئيسُ التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال عبد الله المالكي، مساء اليوم، مديرَ الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير الشهراني، وذلك بمكتب المديرية، بحضور نواب ومساعدي الرئيس التنفيذي بالتجمع. وقد هنّأ الرئيسُ التنفيذي للتجمع مديرَ صحة الطائف الدكتور سمير الشهراني، بمناسبة تكليفه مديرًا للصحة بالمحافظة، متمنّيًا له التوفيق والنجاح. وجرى نقاشٌ تناول سبلَ تعزيز التعاون، والتنسيق بين التجمع والمديرية بما يحقّق برامج التحول الصحي ورؤية 2023، كما تمّ التأكيد على تكامل الجهود في كافة المستويات بما ينعكس على الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لسكان المحافظة وزوارها، وفق رؤية مشتركة تقدم مخرجات عمل ترقى للطموح والآمال المعقودة على رحلة التحول والرؤية الوطنية لخدمات صحية رائدة على مستوى المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. "التجمع" و"المديرية" يؤكّدان أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التحول الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.