تراند اليوم : بالفيديو.. وزير المالية يكشف أسباب تأجيل تنفيذ بعض المشاريع لما بعد سنة 2030

صحيفة الخليج 365: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن تنفيذ جميع المشاريع في وقت قصير سيؤثر على الاقتصاد.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمة له: "كان عندنا طلبات للتمويل والحفاظ على الاحتياطي مع البنك المركزي والإيرادات النفطية وغير النفطية ومستوى الدين".

وتابع: "عقدنا اجتماعات مكثفة لمراجعة هذه الاستراتيجيات، وكيف يمكن أن نقلل من الطلب لكي توازي طلباتنا ما يمكن أن نموله، ولكن هذا انتهى".

وأكمل: "الأولويات للأشياء التي تم تأجيلها بعد سنة 2030، فهناك مشاريع واستراتيجيات تم تمديدها وتقليص التمويل لها، ويتم العمل بلجنة يرأسها وزير الاقتصاد على تحديد الأولويات بشكل أدق".

وواصل: "تأجيل بعض المشاريع وتمديد تنفيذها يخدم الاقتصاد، حتى لا يحدث تضخم كبير جدا وترتفع الأسعار، ويحدث تسرب ولا يستطيع الاقتصاد أن يوفر لك الموارد والمواد التي تحتاجها هذه المشاريع وتضطر أن تستورد".