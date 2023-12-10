شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين هيئة التخصصات و"أبحاث الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، لتبادل الخبرات في المجالات التي تدخل ضمن أعمال الجانبين، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة، مدير مركز الأبحاث الصحية المكلف م. عبد الله الحواس، ومن المعهد مدير إدارة مهارات التعليم والبحث د. باسم السيود.

بنود المذكرة

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في التعليم والتدريب، ودراسة إمكانية التعاون في مجال التعلم الرقمي، وتعزيز العمل بين الطرفين في الأبحاث والتطوير العلمي، والتنسيق المشترك في مجال تخطيط القوى العاملة الصحية.

إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، والتعاون في نظام الترخيص والتسجيل في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية.