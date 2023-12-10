شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 1.4 مليون جواز سفر سعودي إلكتروني خلال عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الداخلية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، أكثر من (1,400,000) جواز سفر سعودي إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.

ويحتوي الجواز السعودي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.