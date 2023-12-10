شكرا لقرائتكم خبر عن في عالمي مكافحة الفساد.. لقاء عن "تعزيز قيم نزاهة بيئة العمل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، صباح اليوم الأحد، لقاء عن "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل"، تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وعُقد اللقاء برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد د. فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

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انعكاسات مؤثرة في مسيرة التنمية

وأكد عميد كلية الشريعة وأصول الدين د. محمد بن علي القرني، حرص الجامعة وكلية الشريعة وأصول الدين على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بإلقاء الضوء على عدد من البحوث والدراسات التي أُنجزت من قبل أساتذة الكلية وفي برامج الدراسات العليا، والتي تناولت جوانب من أنظمة النزاهة.

وأشار إلى أن الكلية قدمت عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال، اتساقًا مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في هذا الشأن، لما لذلك من انعكاسات مؤثرة ورئيسة في مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء الحواري الذي أداره وكيل كلية الشريعة وأصول الدين للبحث والدراسات العليا د. أحمد الحصيني، استعرض مدير فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة " بمحافظة بيشة صالح الزهراني جهود وأهداف الهيئة ودورها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية.

وأيضًا مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أوضح أستاذ الأنظمة المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين د. عبد الإله الشهراني جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأنظمة تعزيز النزاهة والإفصاح عن تعارض المصالح بوزارة التعليم 1444، ومدونة السلوك الوظيفي، واللائحة المنظمة لسياسة تعارض المصالح بجامعة الملك خالد، وأهم أسباب وقوع المخالفات وجرائم الفساد، وأهم سبل حماية وتعزيز النزاهة.

إضافة إلى مبادئ تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وخطوات تطبيق الحوكمة في الجهات العامة ومخرجاتها، وتفعيل قنوات التواصل مع المستفيدين، والرقابة الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة المشاركين والمنظمين، كما كرم نادي "نزاهة" بعمادة شؤون الطلاب على الجهود التي يبذلها في سبيل التوعية بتحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد.