شكرا لقرائتكم خبر عن 140 بحثًا محليًا وعالميًا في ختام المؤتمر العربي لجراحة الأوعية الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم تجمع الرياض الصحي الثاني، المؤتمر السنوي للجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية في مدينة الملك فهد الطبية، الذي استمر خلال الفترة 6 ديسمبر إلى 9 ديسمبر، بحضور الأطباء والجراحين المتخصصين في هذا المجال.

وهدفت هذه الفعالية السنوية، إلى تعزيز التوعية وتطوير مهارات الأطباء والجراحين في مجال جراحة الشرايين والأوعية الدموية، حيث تم تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لإقامة ست ورش عمل تعليمية تركز على المهارات الأساسية لجراحة الأوعية الدموية بإشراف نخبة من المختصين وذوي الخبرة العالية في هذا المجال، كما تم تسليط الضوء أيضًا على مهارات التداخل بالقسطرة لعلاج مختلف أمراض الشرايين والأوردة.

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أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك فهد الطبية قائد مسار التخصص في تجمع الرياض الصحي الثاني عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بدر السويلم، أن هذه الورش شكّلت فرصة مهمة لتدريب المشاركين على أحدث الطرق العلاجية لعلاج أمراض الشرايين الطرفية والشريان الأورطي (الأبهر)، واعتلالات الأوردة ودوالي الساقين باستخدام المحاكاة الطبية المتقدمة، إضافة إلى التركيز على علاج تخثر الدم في أوردة الحوض والأوعية الصدرية، وهي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى توقف الحركة الدموية وحدوث مضاعفات خطيرة.

من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني للرعاية الإكلينيكية الدكتور خالد العمر، أن استعراض أكثر من 140 بحثًا علميًا من داخل المملكة والوطن العربي وأوروبا وأمريكا في المؤتمر يعد إشارة إلى النشاط البحثي الكبير في مجال جراحة الأوعية الدموية، وكذلك مناقشة هذه الأبحاث من قبل خبراء وأكاديميين مرموقين، بهدف تحقيق أفضل الممارسات الطبية وتطوير العلاجات والتقنيات الحديثة، بمشاركة أكثر من 80 أستاذًا وخبيرًا.

وأكد التجمع أن هذا المؤتمر يعكس التركيز المستمر على تطوير مجال جراحة الأوعية الدموية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال, وتعد المحاضرات والورش العملية فرصة قيّمة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة.