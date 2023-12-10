شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة لصيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

وأشارت إلى أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.