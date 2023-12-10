شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهوده الإنسانية.. "الملك سلمان للإغاثة" ينزع 733 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحاليّ، من انتزاع 733 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و110 ألغام مضادة للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

واستطاع فريق "مسام" نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة.

واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد و53 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 424 ألفًا و527 لغمًا، زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

تجهيز 5 مستشفيات في بورتسودان

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة في 5 مستشفيات رئيسية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وولايتي القضارف وكسلا شرق جمهورية السودان، بقيمة 4 ملايين و850 ألف ريال.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة بالأقسام المستهدفة في المستشفيات الخمسة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، والحقن الأتوماتيكي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأسرة العناية المركزة وغيرها.

إضافة إلى صيانة هذه الأقسام، ما سيوفر خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية، يستفيد منها 4 ملايين شخص.

توزيع 1338 قسيمة شرائية في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1338 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق عكار والناعمة والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان.

استفاد منها 1338 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للام 2023.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.