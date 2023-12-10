شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. ترسيخ حماية حقوق الإنسان واتخاذ السبل الكفيلة بصونها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام؛ ويواكب هذا العام 2023 الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيويته وتجدّد الإجماع العالمي حوله؛ حيث اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948م؛ ويحمل هذا اليوم العالمي الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وأهمية حماية حقوق الإنسان، واتخاذ السبل اللازمة كافة لصونها وتعزيزها.

مستهدفات أساسية

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي؛ محققة في مجال حقوق الإنسان إنجازات كبيرة أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان؛ باعتبار حقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ التي تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها، فالإلمام والمعرفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

حماية حقوق الإنسان

تضاعف الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية التي تحميها الأنظمة والتشريعات الوطنية؛ قد تضاعف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتعزيزها حماية حقوق الإنسان.

وحظيت باهتمام دول العالم أجمع؛ ومن ضمنها المملكة التي حرصت أن تكون جزءاً رئيساً من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها في العالم من خلال جهودها التنموية والإنسانية ومن خلال سياساتها الراسخة والرامية إلى نشر السلام والاستقرار لمختلف شعوب العالم؛ حيث إن القيم الإنسانية والمجتمعية التي يمثلها المجتمع السعودي تعد حاضنة وممكنة لحقوق الإنسان انطلاقاً من ثقافة أفراده المتجذرة المحبة للسلام والخير والمنطلقة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعمل المملكة حكومة وشعباً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشارك العالم من خلال الالتزام الدولي لحفظ الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ التي يحق للجميع الاستمتاع بها أينما وجدوا في العالم؛ بدون أيّ تمييز، والنظر إلى ما يواجهونه الشباب من تحديات خاصة في ممارسة حقوقهم.