شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التدريب الفلسفي المكثف.. تطوير القطاع في المملكة وتحسين محتواه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة وبالتعاون مع جمعية الفلسفة، عن انطلاق برنامج التدريب الفلسفي المكثف 2024 في دورته الثانية، والذي يعني بتطوير مهارات الكتابة الفلسفية لدى المهتمين بالكتابة المتخصصة.

في سبيل تطوير الإنتاج الفلسفي السعودي، بمبادرة مقدمة من هيئة الأدب والنشر، وستكون مدة التدريب أربعة أسابيع في الفترة المسائية، وفترة التسجيل تكون متاحة عبر الرابط: http://engage.moc.gov.sa/philosophy-tra من 1 إلى 21 ديسمبر.

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مهارة الكتابة الفلسفية

من جهته، أوضح رئيس جمعية الفلسفة السعودية، عبدالله المطيري، أن البرنامج يستهدف مهارة أساسية من مهارات التعبير الفلسفي وهي مهارة الكتابة الفلسفية.

يسعى البرنامج لسد ثغرة عدم توفر برامج أكاديمية فلسفية في الجامعات السعودية من خلال توفير تدريب مكثف يسعى لمساعدة المتدرب على كتابة نص فلسفي بمعايير علمية.

وأضاف المطيري: "أهداف البرنامج هو تمكين المتدرب من المهارات التي تساعده على الكتابة الفلسفية، وتطوير مهارة قراءة النص الفلسفي والنقدي، نشر النصوص الفلسفية عبر المنصات الملائمة، إثراء المكتبة السعودية بالإنتاج الفلسفي السعودي".

تطوير القطاع الفلسفي في المملكة

ويستهدف برنامج التدريب الفلسفي المكثف في الفلسفة تطوير القطاع الفلسفي في المملكة العربية السعودية من خلال تحسين جودة المحتوى الفلسفي، وتطوير إمكانيات الممارسين في المجال لتحقيق مخرجات فلسفية متميزة.

يذكر أن "جمعية الفلسفة"، جمعية سعودية أهلية غير ربحية، تأسست عام 2020م، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الإنساني والأخلاقي، من أجل تعزيز قيم التعايش والتسامح في المجتمع من خلال الحوار وبناء المعرفة وتطوير مهارات التفكير.