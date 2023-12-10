1.4 مليون جواز سفر سعودي إلكتروني خلال 2023

تواصل وزارة الداخلية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، أكثر من (1,400,000) جواز سفر سعودي إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم. ويحتوي الجواز السعودي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.



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