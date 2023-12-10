تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تخفيض الغرامات المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسب تجاوزت 60%، في حين تم تخفيض الغرامات على المنشآت الكبيرة بنسب أقل.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الوزارة المستمر إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

دعم استقرار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

حفظ حقوق العاملين.

زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وتشمل التعديلات الجديدة ما يلي:

تخفيض غرامة عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته من 10 آلاف ريال إلى 1000 ريال للمنشأة من الفئة “أ”، ومن 5 آلاف ريال إلى 500 ريال للمنشأة من الفئة “ب”، ومن 3 آلاف ريال إلى 300 ريال للمنشأة من الفئة “ج”.

تخفيض غرامة تشغيل الأطفال من 20 ألف ريال إلى 2000 ريال للمنشأة من الفئة “أ”، ومن 10 آلاف ريال إلى 1000 ريال للمنشأة من الفئة “ب”، ومن 5 آلاف ريال إلى 500 ريال للمنشأة من الفئة “ج”.

تخفيض غرامة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع من 10 آلاف ريال إلى 1000 ريال للمنشأة من الفئة “أ”، ومن 5 آلاف ريال إلى 500 ريال للمنشأة من الفئة “ب”، ومن 3 آلاف ريال إلى 300 ريال للمنشأة من الفئة “ج”.

ويأتي هذا التعديل امتدادًا لجهود الوزارة في تحسين بيئة العمل في السعودية، حيث سبق أن أصدرت الوزارة عدة قرارات تستهدف دعم المنشآت وحفظ حقوق العاملين، مثل قرار السماح للمنشآت بتشغيل العمالة الوافدة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة، وقرار السماح للمنشآت بتقليص ساعات العمل خلال فترة الصيف.