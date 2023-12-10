شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب مذهل يحميك من النوبات القلبية ويمنحك طاقة جبارة لمقاومة الأمراض الخطيرة «تعرف علية» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الوجبات التي تحتوي على الدهون والتي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة فيما بعد وهذا لأن هذه الوجبات تعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم ومن الممكن أن يحدث تصلب شرايين

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل المناعة والأصعب أن العديد من الأمراض تكون متعلقة بالمناعة، لذلك من الأمور المنصوح بها أن يتم البعد عن تناول كل الوجبات التي تحتوي على الدهون والتي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة فيما بعد وهذا لأن هذه الوجبات تعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم ومن الممكن أن يحدث تصلب شرايين.

مشروب تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون

يوجد العديد من الأشخاص الذين يلجؤون إلى استعمال مجموعة من الأدوية التي تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول، ولكن يمكنك التخلي عن هذه الأدوية في مقابل مشروب سحري يكون فعال إلى حد ما ويعمل على إذابة الدهون

مكونات المشروب:

عدة فص من الثوم.

10 شرائح زنجبيل.

10 من الليمون.

طريقة تحضير مشروب تقوية المناعة

لتحضير المشروب في المنزل بكل سهولة نقوم بالخطوات التالية:

نغسل الليمون بشكل جيد مع ضرورة أن يتم تقشيره بشكل جيد

قم فيما بعد بتقطيع الليمون إلى عدة شرائح كبيرة

مع ضرورة تقطيع الزنجبيل.

قومي بتقشير فصوص الثوم.

نقوم بهرس كل هذا الخليط لمدة ربع ساعة.

لا بد أن نقوم بوضع الليمون مع شرائح الزنجبيل مع فصوص الثوم والقليل من الماء داخل الخلاط ثم يمزجون..

نضع حوالي أربع لترات مع هذا الخليط ونضعه على النار .

نستمر في غلي هذا الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ثم نرفعه من على النار حتى يبرد.

لا بد من صبه في زجاجة في برطمان ونستعمله متى تشاء.

مكونات المشروب لحماية القلب:

خل.

كوب من الماء

ملعقة من العسل

ملعقة من عصير الليمون..

طريقة تحضير المشروب:

نضع كمية الماء مع العسل في برطمان ونقوم لتذويب الخليط بشكل كبير.

نضيف عصير الليمون مع ملعقة خل.

نقلب المكونات مع بعضها البعض.

لا بد من تناوله مرتين في اليوم.