شكرا لقرائتكم خبر عن للتحكم في ضغط الدم المرتفع والسكري.. إليك 4 أنواع من الأعشاب الطبيعية بعيداً عن تناول الأدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضغط الدم المرتفع والسكري من بين الأمراض الأكثر انتشاراً في الحياة، وما لم يتم التعامل مع كليهما بطريقة صحيحة، يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل السكتات والنوبات القلبية والفشل الكلوي وضعف البصر.

ضغط الدم المرتفع والسكري

يجب على الإنسان الحرص على بقاء ضغط الدم والسكري في مستوى طبيعي باستخدام بعض الأعشاب الطبيعية بعيداً عن تناول الأدوية.

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد في التحكم بالسكري وضغط الدم، إليك أبرزها:

● الريحان

يعد أسهل طريقة لتناول الريحان هي وضعه على الشاي العادي أو غليه وحده مع الماء وشربه.

● الثوم

يتميز الثوم بالقدرة على خفض ضغط الدم المرتفع من خلال زيادة أكسيد النيتريك في الجسم.

كما يساعد في استرخاء وتمدد الأوعية الدموية ويسمح للدم بالتدفق بحرية.

● القرفة

تعتبر القرفة من التوابل شائعة الاستخدام في معظم المطابخ سواء في الحلويات أو الأطباق المالحة.

وتعد مفيدة جداً في خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى استخدامه في الطهي ومع بعض أنواع الحلويات.

● الحلبة

تعتبر الحلبة مفيدة جداً لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم.

وفي دراسة أجريت عام 2015، نشرت في المجلة الدولية لبحوث الفيتامينات والتغذية، توصل الباحثون إلى أن تناول 10 غرامات من الحلبة المنقوعة في الماء يومياً يساعد في التحكم بالسكري.