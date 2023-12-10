شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : أمطار على بعض المناطق بدءً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مناطق شمال غرب المملكة منها تبوك ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن السجب الركامية سيصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وتصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، متوقعا أن تصل هذه الحالة إلى محافظات أخرى منها العلا والمدينة المنورة وحائل والجوف ومكة المكرمة والحدود الشمالية والقصيم.