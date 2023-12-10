شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للاتصالات تعلن تعويض جديد لكل المشتركين بسبب التقطع في الخدمة we والان مع التفاصيل الكاملة
عقب حدوث انقطاع في خدمة الإنترنت لعدة ساعات في معظم المحافظات، قامت شركة WE المصرية للاتصالات بإصدار تعويض فوري للمواطنين المتأثرين وغير المتأثرين كتعويض عن الفترة التي قضوها بدون خدمة. تمثل هذه المكافأة في إضافة 10 جيجابايت إلى كافة الباقات المشتركة، محسنة بشكل فوري تجربة المستخدمين.
للاتصالات تعلن تعويض جديد
في تصريحاتها، أكدت الشركة أن الانقطاع ناجم عن عطل فني غير متوقع خارج نطاق سيطرتها، وقد قدمت الشركة اعتذارها للمستخدمين وشددت على أنه تم إصلاح العطل بشكل كامل، وأن الأنظمة عادت للعمل بشكل طبيعي.
تأتي هذه المكافأة الفورية كخطوة إيجابية من الشركة للتخفيف من أية إزعاجات قد تكون تأثرت بها قاعدة المستخدمين، وتعكس التزام الشركة بتقديم تجربة ممتازة للمستخدمين والعمل على تحسين جودة الخدمة.
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