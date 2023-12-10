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في حادثة صادمة هزت محافظة الغربية، أقدم شاب مصري على جريمة قتل رهيبة راحت ضحيتها زوجته بعد علاقة حب طويلة جمعتهما. الجريمة كانت نتيجة لمشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب غيرة الزوجة على زوجها وتكرار معاتبتها له بسبب تأخره في العودة إلى المنزل بعد مواعيد عمله.

القصة الكاملة لسؤال زوجة مصرية لزوجها العاشق الذي قتلها بعدها فوراً

التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث وقع في سياق الخلافات الزوجية، حيث كانت الزوجة تعبر عن غضبها من تأخر الزوج، وتتسبب هذه المعاتبات في نشوب مشادة بينهما انتهت بفعل فظيع.

شهود عيان أكدوا أن الزوجين كانت تجمعهما علاقة حب قوية، وأنجبوا طفلًا صغيرًا، وكانت حياتهما تبدو هادئة وسالمة. ومع ذلك، فإن تلك اللحظات الهادئة تحولت إلى كابوس بعد وقوع هذه الجريمة البشعة.

وفي تصريح لوالدة الضحية، أكدت أن هناك خلافات بين الزوجين استمرت لأسبوع بسبب تأخر الزوج عن العمل. ويوم الحادث، نشبت مشادة في محل عمله، ثم أخذها الزوج وابنهما إلى المنزل، وتطورت الخلافات حتى قرر الزوج اللجوء إلى العنف واستخدام السكين، حيث قام بطعن زوجته في القلب، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

الزوج اعترف بارتكاب الجريمة، وأكدت التحقيقات أن سببها يعود إلى الخلافات المستمرة بينهما بسبب تأخره عن العمل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في إطار محاولة تسليط الضوء على أسباب وآثار جرائم العنف الأسري في المجتمع.