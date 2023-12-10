انت الان تتابع "الضمان الاجتماعي والتمكين": الحصول على أموال الضمان بغير حق جريمة تستوجب العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن بعض حسابات الخدمات الإلكترونية تدعي القدرة على تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) بطرق غير مشروعة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية العائدة على المستفيد عند عدم التحقق من صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإصدار عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأكد الحساب على أن الزكاة تُعد من مصادر أموال ‎الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.

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