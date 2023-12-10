انت الان تتابع اتحاد القدم يعتمد تعديلات لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وغرفة فض المنازعات والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر.

وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، وجاءت هذه التعديلات لتتواءم مع تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يعتمد تعديلات لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.