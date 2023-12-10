انت الان تتابع بديلاً للمصاب "فيليبي لويس" .. "المنهالي" يدعم أوراق الاتحاد في كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأحد، على تسجيل سويلم المنهالي مدافع فريق الاتحاد الأول، في القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بديلاً عن البرازيلي فيليبي لويس المصاب، بحسب ما أعلن الفريق الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

ويفتتح الاتحاد منافسات كأس العالم للأندية في جدة بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر بديلاً للمصاب "فيليبي لويس" .. "المنهالي" يدعم أوراق الاتحاد في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.