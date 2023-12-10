"مكرمي" نائبًا للرئيس التنفيذي للتشغيل بتجمع "جازان الصحي"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي بتكليف حسام بن أحمد المكرمي نائبًا للرئيس التنفيذي للتشغيل بتجمع جازان الصحي إضافة إلى مهام عمله مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية والإمداد.

يُذكر أن "مكرمي" تولى تنفيذ ومتابعة عدة ملفات ومشروعات تنمية صحية بمنطقة جازان.

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