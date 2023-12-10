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تراند اليوم : هربا من القصف الإسرائيلي .. شاهد: تكدس خيام النازحين الفلسطينيين في رفح بالقرب من الحدود المصرية

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو التقطته طائرات من دون طيار ، تكدس آلاف النازحين الفلسطينيين داخل الحيام في منطقة رفح بغزة بالقرب من الحدود المصرية ، هربا من القصف الإسرائيلي .

وأظهر الفيديو النازحين الفلسطينيين بمنطقة رفح داخل الخيام وفي الطرق العامة ،بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب في الصراع الدائر منذ شهرين بين إسرائيل وحركة حماس ، ومع أحدث موجات النزوح الجماعي، يتزايد تكدس الفلسطينيين بالقرب من الحدود المصرية في منطقة يقول الجيش الإسرائيلي إنها آمنة.

وقالت سيدة فلسطينية : اليهود طلبوا منا نروح على رفح ، جينا على رفح على المدارس لم نجد مكان لنا فأتينا إلى ملجأ الخيام .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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