تراند اليوم : ‏⁧بالفيديو .. متحدث الهيئة العامة للعقار: اعتبارا من الشهر القادم.. دفع الإيجار سيكون عبر منصة ⁧‫إيجار‬⁩ فقط ولن يقبل خارج المنصة

صحيفة الخليج 365: كشف تيسير المفرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار ، عن توفير منصة إيجار ميزة يتم إطلاقها الشهر القادم ، بعدم السماح للدفع خارجها ، وذلك للحد من وجود أطراف تستغل الوسطاء في بياناتهم .

عقاب المخالف بالسوق العقاري

وقال المفرح خلال لقاء مع قناة " العربية " : أنه يتم إلقاء العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري وذلك بإيقاف المخالف بشكل مباشر ، ولكن ينص النظام أنه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد يتم إحالته للجهات الأمنية حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة .

التسجيل عبر منصة إيجار

وأضاف: إن تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري من خلال منصة إيجار ، يعني ثقة المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريق منصة إيجار ، المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية .

وتابع: وهذا الرقم يمثل نقلة مهمة جدا في ربط العلاقة بين أطراف السوق العقاري ، ويمثل قوة ومتابة المنصة وخلوها من أي اختراقات تقنية ، وأن العمل فيها مستمر ، والعمل على تطوير المزايا فيها مستمر .

الدفع عبر منصة إيجار وليس خارج المنصة الشهر القادم

وأشار إلى أن أهم ميزة للمنصة سيتم العمل بها الشهر القادم " يناير " أنه لن يكون هناك دفع إيجار خارج المنصة ، حتى نضمن سلامة التعاملات المالية التتي تتم بعملية الإيجار ، وهذا سيقلل بشكل كبير وجود أطراف أخرى تستغل وسطاء في بياناتهم .