تراند اليوم : تعرف على أفضل الأطعمة التي "تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا" ولها فوائد مضادة للشيخوخة

ترجمة حصرية: كشفت طبيبة أمراض جلدية، عن أفضل نظام غذائي يساعد الشخص على أن يبدو أصغر سنا وأكثر شبابا.
وقالت الطبيبة، إن هناك 8 أطعمة ذات طبيعة نباتية، تتمتع بفوائد مضادة للشيخوخة، بحسب ديلي إكسبرس.
وتابعت أنه لا بد من تناول 8 أطعمة مثل: "السبانخ، الزنجبيل، بذور الكتان، الفلفل، الكركُم، الليمون، الكمثرى، النعناع".
وأضافت: "هذا النظام يمكن أن يساعدك على أن تبدو أصغر سنًا، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات C وE.
واختتمت: "المعادن والألياف والفيتامينات والمواد المغذية التي يوفرها النظام الغذائي النباتي المتوازن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء مع تجنب المواد المسببة للحساسية".