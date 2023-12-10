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تراند اليوم : تعرف على أفضل الأطعمة التي "تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا" ولها فوائد مضادة للشيخوخة

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ترجمة حصرية: كشفت طبيبة أمراض جلدية، عن أفضل نظام غذائي يساعد الشخص على أن يبدو أصغر سنا وأكثر شبابا.

وقالت الطبيبة، إن هناك 8 أطعمة ذات طبيعة نباتية، تتمتع بفوائد مضادة للشيخوخة، بحسب ديلي إكسبرس.

وتابعت أنه لا بد من تناول 8 أطعمة مثل: "السبانخ، الزنجبيل، بذور الكتان، الفلفل، الكركُم، الليمون، الكمثرى، النعناع".

وأضافت: "هذا النظام يمكن أن يساعدك على أن تبدو أصغر سنًا، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات C وE.

واختتمت: "المعادن والألياف والفيتامينات والمواد المغذية التي يوفرها النظام الغذائي النباتي المتوازن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء مع تجنب المواد المسببة للحساسية".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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