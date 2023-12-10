تراند اليوم : تعرف على أفضل الأطعمة التي "تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا" ولها فوائد مضادة للشيخوخة

ترجمة حصرية: كشفت طبيبة أمراض جلدية، عن أفضل نظام غذائي يساعد الشخص على أن يبدو أصغر سنا وأكثر شبابا.

وقالت الطبيبة، إن هناك 8 أطعمة ذات طبيعة نباتية، تتمتع بفوائد مضادة للشيخوخة، بحسب ديلي إكسبرس.

وتابعت أنه لا بد من تناول 8 أطعمة مثل: "السبانخ، الزنجبيل، بذور الكتان، الفلفل، الكركُم، الليمون، الكمثرى، النعناع".

وأضافت: "هذا النظام يمكن أن يساعدك على أن تبدو أصغر سنًا، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات C وE.

واختتمت: "المعادن والألياف والفيتامينات والمواد المغذية التي يوفرها النظام الغذائي النباتي المتوازن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء مع تجنب المواد المسببة للحساسية".