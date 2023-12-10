شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر وطني يناقش التغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم المركز الإقليمي للتغير المناخي مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان (التغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية)، الذي يقام خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2023 بفندق إنتركونتيننتال بجدة تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.

ويعرض المشاركون نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية للمؤتمر، ويناقش المؤتمر (5) محاور رئيسة تشمل: توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.

تطوير البحث العلمي

يهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير حقل البحث العلمي في مجالات علوم المناخ والتغير المناخي من خلال تحقيق الاستفادة من الطاقات الشابة وتشجيع المخرجات العلمية المقدمة في هذا المجال بالإضافة الى تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمهتمين بموضوعات المؤتمر بما يتماشى مع خطط وأهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويعد مؤتمر التغير المناخي منصة لتبادل المعرفة والتقدم في مجال العلوم والتطبيقات الجوية والمناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتيح للجيل القادم من العلماء والطلاب فرصة التعرف على أحدث الأبحاث، والتطورات في مجال التغير المناخي.

المركز الإقليمي للتغير المناخي

المركز الإقليمي للتغير المناخي تم تدشين أعماله في مارس 2023 تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بهدف إلى التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجهها شبه الجزيرة العربية في مجال التغير المناخي والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

ويركز عمله على البحث والتطوير في مجالات عدة أبرزها إنشاء نماذج مناخية إقليمية متقدمة مخصصة لشبه الجزيرة العربية، ويشارك المركز في الأبحاث المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، ودعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخض