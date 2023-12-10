شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمية الإمام تركي تسهم في تعزيز مستهدفات "السعودية الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية عددًا من المبادرات، سعيًا منها لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة م. محمد الشعلان، أن من أهم تلك المشاريع، مشروع الحماية ومشاريع التشجير التي أسهمت في زيادة مستوى الغطاء النباتي من 1.5% إلى 6.5% في 5 سنوات.

وأضاف أنه جرى اطلاق أكبر مشروع لطائرات الدرون العام الماضي، الذي زاد كفاءة الموظفين بنسبة تقارب 220%، وتقليل الانبعاثات بنسبة تزيد على 66%، بسبب تقليل حركة السيارات، واستبدال حركة أكثر بطائرات الدرون بها، وذلك على مساحة 400 كيلو متر مربع جرى تغطيتها مسبقا بـ12 ساعة تقريبًا، والآن قل العدد إلى 4 ساعات تقريبًا.

انخفاض الحالات الغبارية

وأكد الشعلان أنه على مستوى النتائج، أشار تقرير صادر من الهيئة الملكية للرياض إلى انخفاض الحالات الغبارية في 60 يومًا مقارنة بالسنة الماضية.

وقال إن ذلك حدث بجهود كبيرة من المحميات الملكية، وبشكل خاص زيادة الغطاء النباتي وتقليل حركة التربة وتقليل الرعي الجائر، ما أسهم في عودة جزء من الحياة الفطرية وأيضًا الغطاء النباتي.