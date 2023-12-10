شكرا لقرائتكم خبر عن مسرعة الأمن السيبراني تطلع على أفضل التجارب العالمية في ريادة الأعمال والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت مسرعة الأمن السيبراني في نسختها الثانية التي تضم 9 شركات محلية ناشئة، مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في "وادي السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بقطاع الأمن السيبراني، وتمكين الشركات المنضمة لها من التعرف على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في القطاع، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمختصين في ريادة الأعمال، وذلك ضمن برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة.

وشمل البرنامج الذي تم تنظيمه على مدى ثلاثة أسابيع، تنفيذ جولات ميدانية على الشركات العالمية الرائدة في الأمن السيبراني للوقوف على تجاربها في التأسيس وخبراتها في عملية النمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد، كما اشتمل على لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السليكون للاطلاع على تجاربهم الناجحة في تأسيس الشركات الناشئة، والمشاركة في مؤتمر وادي السيليكون الذي عُقد بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

وتضمن البرنامج عقد ورش عمل متخصصة لتمكين الشركات الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني بنسختها الثانية من تطوير أعمالها، حيث تضمنت هذه الورش التعريف بإستراتيجيات دخول السوق وتحليل المنافسين، وأساسيات الابتكار والمراجعة الدورية للمنتج، واستعراض أفضل الأساليب والحلول للتحديات التي قد تواجه الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها "إستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، والخطط الحديثة لتسويق المنتجات وجذب العملاء والمستثمرين" والتي من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال.

ويأتي برنامج "مسرعة الأمن السيبراني" انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.