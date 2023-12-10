السعودية | محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تسهم بزيادة الغطاء النباتي 6.5 ٪؜ وتقلل من الانبعاثات بنسبة 66٪

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عدداً من المبادرات، وذلك سعياً منها لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان لـ “واس”، أن من أهم تلك المشاريع مشروع الحماية ومشاريع التشجير التي أسهمت في زيادة مستوى الغطاء النباتي من 1.5 ٪؜ إلى 6.5 ٪؜ في خمس سنوات.

وأضاف أنه تم اطلاق أكبر مشروع لطائرات الدرون العام الماضي، الذي زاد كفاءة الموظفين بنسبة تقارب الـ 220٪؜، وتقليل الانبعاثات بنسبة تزيد عن 66٪؜ ، بسبب تقليل حركة السيارات واستبدالها بحركة أكثر بطائرات الدرون، وذلك على مساحة 400 كيلو متر مربع يتم تغطيتها مسبقاً بـ 12 ساعة تقريباً، والآن قل العدد إلى 4 ساعات تقريباً.

وأكد المهندس الشعلان أنه على مستوى النتائج أشـار تقرير صادر من الهيئة الملكية للرياض عن انخفاض الحالات الغبارية في 60 يوماً مقارنة بالسنة الماضية، وذلك يأتي بجهود كبيرة من المحميات الملكية، وبشكل خاص زيادة الغطاء النباتي وتقليل حركة التربة وتقليل الرعي الجائر، ما أسهم في عودة جزء من الحياة الفطرية وأيضاً الغطاء النباتي.