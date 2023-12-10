السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 733 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023م، من انتزاع 733 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 110 ألغام مضادة للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، و عبوة ناسفة واحدة.

واستطاع فريق “مسام” من نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و 320 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين ، و لغم واحد مضاد للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد و53 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 424 ألفاً و 527 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.