الأمن البيئي يضبط مواطنا لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض ،وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 . وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.



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