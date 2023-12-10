تحرير الحركة المرورية بالمدينة في 10 أيام

حررت أمانة المدينة المنورة الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز بعد افتتاح الجسر مع تقاطع الدائري الثاني «طريق الملك عبدالله»، وذلك بعد عشرة أيام من افتتاح طريق آخر، وهو جسر السلام مع تقاطع طريق الأمير نايف، حيث زادت الشركات العاملة في المشاريع الأخرى بالمدينة من ساعات العمل، للانتهاء من المشاريع في فترة وجيزة.

وأعلنت أمانة المدينة المنورة، الاحد، بالتنسيق مع إدارة المرور، افتتاح طريق جسر الملك عبدالعزيز بعد إنشاء جسر يربط مطار المدينة المنورة ومحطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي، ويتضمن المشروع للمرة الأولى طريق الحافلات السريعة التي تعمل هيئة تطوير المدينة المنورة على تنفيذها، لتوفير مسارات خاصة للحافلات السريعة على طرق: الملك فهد والسلام والملك عبدالعزيز.

وقد أعلنت أمانة المدينة المنورة، نهاية الشهر الماضي، افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي لتقاطع «طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز» مع «طريق السلام»، وذلك ضمن خطة تحسين الحركة المرورية في أحد أهم التقاطعات الحيوية بالمدينة المنورة.

يسهم افتتاح الطريق في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء الواقعة في الجهتين الشمالية والجنوبية للمدينة المنورة بطريق مباشر يحوي 3 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى خدمة طلبة ومنتسبي جامعة طيبة، والجامعة الإسلامية التي تقع منشآتها على واجهة المشروع، ما يسهم في استيعاب كثافة المركبات خلال أوقات الذروة.

في السياق نفسه، تجري أعمال تهيئة الجزء المتبقي من المشروع أسفل الجسر، لاستكمال فتح طريق السلام من أجل خدمة الأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة، وربطها بالطريق الدائري الثاني والمنطقة المركزية عبر طريق السلام عند افتتاحه كليا، وصولا إلى وسط المدينة المنورة.

ويمثّل المشروع جانبا من جهود أمانة المدينة المنورة، لتهيئة الطرق المحورية الداخلية، حيث أجرت خلال أكتوبر الماضي 886 اختبارا، للتحقق من جودة الطرق، تضمنت سحب 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الأسفلت، و100 عينة من الخرسانة، و49 عينة من التربة، وإجراء 886 اختبارا من أجل قياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.