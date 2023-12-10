شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. اليك أفضل مشروب لخفض مستويات السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يكون مرض السكري من النوع 2 خطيرًا إذا ما تركت مستويات السكر دون علاج. وإذا اتخذت خطوات للسيطرة عليها، فإن داء السكري من النوع 2 نادرًا ما يؤثر على حياتك.

الماء

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الماء يعد أفضل مشروب لمرض السكري بإمكانه أن يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 30 في المائة، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

وفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة، فإن الماء هو “أفضل مشروب من جميع النواحي” لمرضى السكري لأنه “لا يحتوي على كربوهيدرات أو سعرات حرارية.”

أظهرت الدراسات أيضًا أن شرب الماء يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم.

وأشارت نتائج إحدى الدراسات البارزة، التي نُشرت في مجلة Diabetes Care، إلى أنه عند زيادة تناول الماء، يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) ومرض السكري في وقت لاحق.

كان المشاركون الذين استهلكوا أكثر من لتر واحد من الماء يوميًا أقل عرضة بنسبة 28٪ للإصابة بفرط سكر الدم الجديد، مقارنة بأولئك الذين يشربون أقل من 500 مل من الماء يوميًا.

كما سلط الباحثون الضوء على هرمون فاسوبريسين – الذي يرتفع عند حدوث الجفاف – كعامل خطر محتمل لفرط سكر الدم والسكري.

استنتج المؤلفون أن زيادة تناول الماء يمكن أن تقلل من احتمالية ارتفاع مستويات الفازوبريسين.

وفي هذا السياق، يوضح موقع Diabetes.co.uk: “تتطلب أجسام مرضى السكري مزيدًا من السوائل عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى محاولة الكلى إفراز السكر الزائد عن طريق البول.”

وأضاف موقع المؤسسة “الماء لن يرفع مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا هو السبب في أنه من المفيد جدًا شربه عندما يعاني مرضى السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأنه يمكّن من طرد المزيد من الجلوكوز من الدم.”

أعراض مرض السكري النوع 2

ويعاني كثير من الناس من مرض السكري النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. وهذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

• التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

• الشعور بالعطش طوال الوقت

• التعب الشديد

• إنقاص الوزن دون محاولة

• استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء

• عدم وضوح الرؤية