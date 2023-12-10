شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يكشف عن 5 أعراض جانبية للإفراط في تناول القهوة.. تعرفوا عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر القهوة على اختلاف أنواعها، المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر، وذلك نظراً لكونها تتمتع بمذاق، ورائحة منعشة، ومنبهة لكافة حواس الإنسان.

وهناك العديد من فوائد القهوة التي أثبتت علمياً وفي دراسات سريرية، حيث أن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن يجب التنويه أيضاً إلى أن الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم، كما تعتبر القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين، الذي يعد المسؤول الأساسي عن فوائد القهوة المتمثلة بزيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم.

وفي هذا الصدد، فقد حذر الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، من خطورة الإفراط في تناول القهوة.

وقال الذيابي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه بالرغم من فوائد القهوة إلا أنها ترتبط بالعديد من الأعراض الجانبية لدى البعض.

وتمثلت تلك الأعراض الجانبية في:

1- ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا.

2- الحموضة والحرقان.

3- تهيج القولون العصبي.

4- الأرق والخفقان.

5- التوتر والعصبية.