كأس الملك: الهلال في مواجهة التعاون.. وديربي الرياض يجمع النصر بالشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 6:21 مساءً

تنطلق غدًا الاثنين مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام فيه ثلاث مباريات على النحو الآتي: أبها - الخليج تُقام المباراة في تمام الساعة الـ3:30م على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها. وكان أبها قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب الأهلي، في حين تأهل الخليج على حساب ضمك. أبها - الخليج الهلال - التعاون تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5:45م على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وكان الهلال قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب الحزم، في حين تأهل التعاون على حساب الوحدة. الهلال - التعاون الشباب - النصر تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9:00م على ملعب نادي الشباب. وكان الشباب قد تأهل للدور ربع النهائي من المسابقة على حساب الفتح، في حين تأهل النصر على حساب الاتفاق. الشباب - النصر

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