انت الان تتابع روسيا تدعو إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة لتقييم الوضع الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 6:27 مساءً

دعت روسيا اليوم الأحد إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة؛ لتقييم الوضع الإنساني هناك. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر مبررًا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني". وأضاف "لافروف": "إنه لكي تكون هناك فترات هدنة إنسانية في غزة لا بد أن يوجد نوع من المراقبة على الأرض". وبيَّن أن روسيا اقترحت على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استخدام سلطته للنظر في إرسال نوع من المراقبة.

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