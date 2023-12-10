تراند اليوم : بالفيديو.. الزعاق يكشف عن سبب تسمية أولى موجات البرد القارس باسم "جويريد".. ويحدد موعدها

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق عن سبب تسمية أولى موجات البرد القارس باسم "جويريد".

موجات البرد وقال الزعاق خلال مقطع فيديو، أن أول موجات البرد تسمي بموجة الحيمر، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى قلب نجم العقرب الأحمر، والعامة يسمونه ببرد الوسم، وهذا يحدث في النصف الأول من شهر نوفمبر .

موجة البرد القارس

وتابع:"أول موجات البرد المعتبرة "القارس"، تسمى بموجة "جويريد"، وسميت بهذا الاسم لأنها تجرد الأوراق من غصون الأشجار وتحدث في أول المربعانية أي في النصف الأول من شهر ديسمبر، وتبدأ تأتي موجات البرد المعتبرة على فترات متقاربة.

الشتاء

وأضاف:" بداية الشتاء الفعلي في ديسمبر ويناير وفبراير يؤثر المرتفع السيبيري على روسيا وأوروبا وشمال العراق وتركيا وبلاد الشام بشكل مباشر، وبقية بلدان الخليج بشكل غير مباشر".