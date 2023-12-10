سدايا تبرز مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين

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ومثل «سدايا» خلال ورشة العمل التي عقدت خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في «سدايا» الدكتور ياسر العنيزان، الذي تناول خلالها مبادرات ومشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة لاسيما في مجالات: الصحة واللغة العربية والرؤية الحاسوبية والطاقة والبيئة.
وبين أن «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة عملت على عدد من المبادرات منها تنظيم سلسلة ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات السعودية لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وإبراز فوائده الجمّة للبشرية.
أبرز جهود سدايا:
إطلاق مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي «غاية».
إصدار تقرير عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.
البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة New Native:
يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
يستهدف رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية.
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